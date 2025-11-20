بنك القاهرة عمان
وزير التربية: توجه لإنشاء مدرسة مهنية في لواء بني كنانة

15 ثانية ago
وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن لدى الوزارة توجها لإنشاء مدرسة مهنية جديدة في لواء بني كنانة، بهدف تعزيز الخدمات التعليمية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتعليم المهني، وتحسين مستوى البيئة التدريبية بما يلبي احتياجات الطلبة والتوجهات التطويرية للوزارة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مدارس في اللواء، اطلع خلالها على سير الأعمال الإنشائية والاحتياجات التربوية.
وأكد أن مشروع إنشاء المدرسة يأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير التعليم المهني ورفع جودة الخدمة التعليمية، إضافة إلى تحسين توزيع المدارس في المنطقة بما يخفف الضغط عن المدارس القائمة ويوفر بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلبة.
وشدد على أهمية متابعة غياب الطلبة وتعزيز الالتزام بالدوام المدرسي، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريعها التطويرية ومتابعة احتياجات الميدان التربوي.


