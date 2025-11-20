وطنا اليوم:اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخميس، عن بدء تنفيذ تحويلات مرورية جزئية على طريق السلط – السرو – جامعة عمان الأهلية بالاتجاه نحو مدينة السلط، وذلك ضمن خطة الوزارة الشمولية لصيانة عدد من الطرق الرئيسية في وسط المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال ستتضمن قشط الطبقة الإسفلتية الحالية واستحداث طبقة جديدة وفق أحدث المواصفات، حيث ستتم مباشرة العمل من خلال فصل الطريق بحواجز بلاستيكية والبدء بالصيانة في أحد أجزاء الطريق مع الإبقاء على الجزء الآخر لحركة السير.

وأضافت أن التحويلات ستُطبّق يومياً اعتباراً من الخامسة مساءً وحتى ساعات الصباح لحين الانتهاء من الأعمال، وبالتعاون مع إدارة السير، مع الالتزام بتوفير جميع إجراءات ومعايير السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في موقع العمل.