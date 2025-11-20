بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بزشكيان: نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات أمراً إلزامياً

56 ثانية ago
بزشكيان: نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات أمراً إلزامياً

وطنا اليوم:قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات “أمراً إلزامياً” في ظل الأزمات البيئية والضغوط العمرانية التي تشهدها العاصمة المكتظة.
وأوضح بزشكيان في كلمة له، أن “الميزانيات المحدودة أخّرت هذا القرار لسنوات، لكن الواقع اليوم أننا لم نعد نملك خياراً آخر. طهران لم تعد قادرة على تحمّل مزيد من السكان أو التوسع العمراني، ومشكلة المياه لا يمكن حلها ضمن وضعها الحالي”.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الجفاف غير المسبوق الذي تواجهه البلاد، خصوصاً في طهران، يجبر الحكومة على التفكير “بشكل جذري” في مستقبل العاصمة.
وكان بزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أعلنوا قبل أسبوعين أنه “يجب إخلاء العاصمة إذا لم تهطل الأمطار”.
وفي ملف المياه، كشف بزشكيان أن نقل المياه من الخليج إلى طهران يكلف “نحو 500 ألف تومان (10 دولارات) لكل متر مكعب”، مضيفاً “أي منطق يقبل بهذا الإنفاق؟ يجب أن نعيد رسم خريطة التنمية في إيران”.
ودعا الرئيس الإيراني إلى مشاركة شعبية أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية، قائلاً: “من الصعب عليّ أن أرى مشكلات الناس ولا أستطيع مساعدتهم… الحلول لن تتحقق من دون حضور الناس وثقتهم”.
وتواجه طهران، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، تحديات كبيرة في البنية التحتية والمياه والازدحام والتلوث، في وقت تصف تقارير محلية نمط التنمية في العاصمة بأنه “غير قابل للاستدامة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

موظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في مبادرة القافلة الخضراء لزراعة الأشجار في محافظة جرش

15:23

الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد سوريا ولبنان بـ الطاقة فور اكتمال الترتيبات

15:15

التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ تكميلية التوجيهي

15:09

منخفض قطبي عميق يضرب دول عربية وتحذيرات من الفيضانات

14:59

النظام الضريبي حين يصبح محفزا للاستثمار

14:25

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها

14:23

الحكومة تبحث خطط تطوير جسر الملك حسين وتعزيز كفاءة المراكز الحدودية

14:17

العجارمة: صوت المعلم مثل صوت المؤذن كلاهما يوقظ الوعي

14:05

المؤتمر الدولي الخامس لجراحة السمنة يناقش دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجراحة

14:04

زين تُؤكد مكانتها كـ قائد إقليمي في المنتدى العالمي للطفل

14:01

رئيس عمان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثاني محلياً بمسابقة IEEE للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم

13:59

بيان سياسي صادر عن حزب العمال

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله