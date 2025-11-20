بزشكيان: نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات أمراً إلزامياً

وطنا اليوم:قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات “أمراً إلزامياً” في ظل الأزمات البيئية والضغوط العمرانية التي تشهدها العاصمة المكتظة.

وأوضح بزشكيان في كلمة له، أن “الميزانيات المحدودة أخّرت هذا القرار لسنوات، لكن الواقع اليوم أننا لم نعد نملك خياراً آخر. طهران لم تعد قادرة على تحمّل مزيد من السكان أو التوسع العمراني، ومشكلة المياه لا يمكن حلها ضمن وضعها الحالي”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الجفاف غير المسبوق الذي تواجهه البلاد، خصوصاً في طهران، يجبر الحكومة على التفكير “بشكل جذري” في مستقبل العاصمة.

وكان بزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أعلنوا قبل أسبوعين أنه “يجب إخلاء العاصمة إذا لم تهطل الأمطار”.

وفي ملف المياه، كشف بزشكيان أن نقل المياه من الخليج إلى طهران يكلف “نحو 500 ألف تومان (10 دولارات) لكل متر مكعب”، مضيفاً “أي منطق يقبل بهذا الإنفاق؟ يجب أن نعيد رسم خريطة التنمية في إيران”.

ودعا الرئيس الإيراني إلى مشاركة شعبية أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية، قائلاً: “من الصعب عليّ أن أرى مشكلات الناس ولا أستطيع مساعدتهم… الحلول لن تتحقق من دون حضور الناس وثقتهم”.

وتواجه طهران، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، تحديات كبيرة في البنية التحتية والمياه والازدحام والتلوث، في وقت تصف تقارير محلية نمط التنمية في العاصمة بأنه “غير قابل للاستدامة”.