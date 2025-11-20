بنك القاهرة عمان
موظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في مبادرة القافلة الخضراء لزراعة الأشجار في محافظة جرش

دقيقتان ago
وطنا اليوم:استمرارًا لالتزام البنك الأردني الكويتي في دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، شارك موظفو البنك ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية “سفير الخير” في مبادرة القافلة الخضراء لزراعة 500 شجرة مثمرة في منطقة سوف بمحافظة جرش، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية للمرة الثانية لعام 2025.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع جهود البنك المتواصلة لدعم المشاريع البيئية والتنموية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والمساهمة في الحد من التصحّر وزيادة المساحات الخضراء في المملكة.
ولم يقتصر النشاط على الجانب البيئي فحسب، بل شمل بعداً اجتماعياً تمثل في دعم سيدات المجتمع المحلي في المنطقة، حيث اجتمع موظفو البنك لتناول إفطار تراثي من إعداد سيدات “سوف”، مما يعكس حرص البنك على دمج المبادرات البيئية مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا النشاط استكمالاً لسلسلة من المبادرات الخضراء التي يتبناها البنك، والتي تهدف بمجملها إلى حماية الموارد الطبيعية ودعم المزارع الأردني، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البنك لمستقبل أكثر اخضراراً، وتعكس دور موظفي البنك في العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الاستدامة والممارسات البيئية المسؤولة.
ويؤكد البنك الأردني الكويتي التزامه المستمر بالعمل على إطلاق ودعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة، وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام، انسجامًا مع رؤيته وجهوده في تعزيز مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع والموارد الطبيعية.


