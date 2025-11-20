منخفض قطبي عميق يضرب دول عربية وتحذيرات من الفيضانات

وطنا اليوم:تتأهب دول المغرب العربي، وتحديدا الجزائر وتونس، لاستقبال موجة جوية قاسية ومبكرة، إثر تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية “شديدة البرودة وقطبية المنشأ”.

وأفاد مركز “طقس العرب” أن التأثيرات المباشرة لهذا النظام الجوي ستبدأ اعتبارا من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل .

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة “انخفاضا واضحا”، لتصبح أبرد من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لاسيما في الولايات الشمالية.

وحذر التقرير من أن الطقس سيتحول ليصبح “باردا نهارا وشديد البرودة ليلا”، مع احتمالية تدني درجات الحرارة ليلا إلى “ما دون الصفر المئوي” فوق الجبال الشاهقة، وخاصة في شمال الجزائر.

أمطار طوفانية ومخاوف من السيول

في التفاصيل الجوية، ستكون الأجواء متقلبة وماطرة بغزارة في مناطق واسعة من شمال الجزائر وشمال تونس، لتمتد لاحقا إلى بعض المناطق الوسطى والجنوبية من الجزائر.

ونبه الخبراء إلى أن هذه الأمطار ستكون “غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية”، خصوصا في المناطق الساحلية. ويرفع هذا الهطول الكثيف من مخاطر “تشكل السيول الجارفة بصورة مفاجئة” في أودية الجبال والمناطق المنخفضة. كما حذروا من ارتفاع احتمالية “حدوث فيضانات” في عدة مناطق نتيجة الكميات الكبيرة المتوقعة.

رياح “عاتية” وأمواج بارتفاع 5 أمتار

لم يقتصر التحذير على الأمطار، بل شمل “الرياح الشديدة”. إذ يتوقع هبوب رياح نشطة الخميس، تزداد قوتها يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية للبلدين.

وأشار المتنبئون إلى وجود “هبات شديدة قد تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة”. هذه الرياح العاتية ستؤدي إلى اضطراب شديد في حالة البحر المتوسط، حيث قد يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 4 و 5 أمتار. لذا، نصح المركز بـ “عدم الاقتراب من السواحل” خلال فترة التأثير. كما قد تثير الرياح عواصف ترابية في الشمال الصحراوي للجزائر.

الزائر الأبيض: ثلوج فوق القمم

ولعل الحدث الأبرز في هذا المنخفض هو توقع “أولى التساقطات الثلجية” لهذا الموسم.

فبدءا من يوم الجمعة، ستستقبل المرتفعات الجبلية العالية في شمال الجزائر التي يزيد ارتفاعها عن 1700 متر الزائر الأبيض.

ومع تعمق البرودة مساء الجمعة وليل السبت، يتوقع أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليشمل القمم التي ترتفع أكثر من 1400 متر.

ونبه التقرير إلى أن التراكمات الثلجية الكبيرة فوق القمم العالية قد تؤدي إلى “إعاقة مظاهر الحياة العامة”.

كما لم يستبعد المختصون أن تحظى قمم الجبال شمالي تونس ببعض الزخات الثلجية التي قد تكون متراكمة أحيانا.