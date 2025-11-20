بنك القاهرة عمان
النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها

8 ثواني ago
النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: رواتب كبار الموظفين
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1. ما هي معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح رواتب مرتفعة جدا في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية؟
2. ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، خصوصًا وأن الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز ال 300 دينار؟
3. ما هي خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، وبما يعزز مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقه


