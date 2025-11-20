بنك القاهرة عمان
العجارمة: صوت المعلم مثل صوت المؤذن كلاهما يوقظ الوعي

وطنا اليوم:أثار مذيع أردني يعمل في إحدى المؤسسات التلفزيونية موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والتعليمية، بعد أن قام بسقطة مهنية وأخلاقية كبيرة على الهواء مباشرة، وصلت حد التطاول والسخرية من المعلمات.
الواقعة حدثت عندما كان المذيع يناقش مسألة صراخ المعلمات على الطلاب، ليقوم بتقليد صوت “النباح” مقارناً إياه بأصوات المعلمات التي ترتفع نتيجة حرصهم على انضباط الطلبة.
جاء الرد سريعاً وصارماً؛ حيث قال أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، إن “صوت المعلم مثل صوت المؤذن… كلاهما يوقظ الوعي ويهدي العقول والتطاول على المعلم هو تطاول على الفضيلة التي بنيت بها الأمم مكانة المعلم لا يهزها نباح المتطاولين سقوط مهني لا “مزحة عابرة”.
وأضاف في منشور له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك : لم أتوقّع أن أسمع صوتًا يهزأ بصوتٍ هو صوتُ ضميرِنا الذي تربّينا عليه، والذي ظلَّ يوجّهنا في بنبرته التي يجلجل صداها في قلوبنا بعد عقود طويلة من ترك طوابير الصباح ومقاعد الدرس.
وتابع: صوت المعلّم يأبى أن يُجلد بسوط مَن غفل عن أهمية التربية، وانساقَ نحو نقدٍ مفرّغٍ من القيمِ التي آمنّا بها، وعلى رأسها أنّ المعلّم كاد أن يكون رسولا
نحن بحاجة لصوت المعلم الآن في هذا الموقف، ليعلّم المستهزئ كيف يعتذر عن إساءته، معدّلا سلوكه المستهجن الغريب الذي لا ينتمي لثقافتنا النبيلة.


