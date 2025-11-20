المؤتمر الدولي الخامس لجراحة السمنة يناقش دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجراحة

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة وندعم كل جهد يساعد في تسوق الاردن

سالم: المؤتمر يعكس الثقة والتقديرَ الإقليمي والدولي المتزايد لجراحة السمنة في المملكة

وطنا اليوم – افتتح وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجمعية جراحة السمنة الأردنية بنقابة الاطباء الذي يعقد مدى يومين في فندق الشيراتون.

وأكد البدور أن القطاع الصحي في الأردن يعمل ضمن منظومة موحّدة تضم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف أن جراحة السمنة تعتبر تخصصاً متعدد الجوانب يتداخل مع اختصاصات أخرى، ما يعكس روح العمل الجماعي الذي يميز القطاع الصحي الأردني. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتطور العلمي والعمليات النوعية في مختلف التخصصات، وهو ما يسهم في تعزيز تقدّم الأردن وتميّزه في مجالي التعليم والصحة.

ودعا البدور الأطباء أصحاب الخبرات الطويل والمميزة إلى نقل خبراتهم للأجيال الجديدة باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية ودينية، وبما يضمن استمرار التميّز وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن الوزارة أنشأت مركز الجراحات المتخصصة وتعاقدت مع نخبة من الأطباء المتميزين، مؤكداً ضرورة مواصلة التعاون بين جميع القطاعات والاختصاصات.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، شدد البدور على أن الأردن يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً باعتباره مصدر دخل مهماً للوطن، داعياً إلى تطويره وتجاوز الظروف التي مر بها القطاع سابقاً، مؤكداً أن الأردن سيبقى بلداً آمناً مستقراً يقدم خدماته الطبية للجميع.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات التميز في جراحة السمنة، معلناً أنه اعتباراً من بداية الأسبوع القادم ستبدأ الوزارة بالعمل مع الأطباء المختصين لتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال، خاصة مع توفر أسعار منافسة تمكّن الأردن من مواصلة التقدم أمام الدول المجاورة.

وفي ختام كلمته، تمنى الوزير التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر، معربا عن امله بأن يخرج بنتائج إيجابية وعملية تخدم القطاع الصحي.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر د.سامي سالم، أن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع النادي الدولي لجراحة السمنة (IBC) وجمعية أخصائيي التغذية الأردنية (JDA)، والاتحاد الدولي لجراحة السمنة واضطرابات الأيض (IFSO).

واضاف أن المؤتمر يعكس الثقة والتقديرَ الإقليمي والدولي المتزايد لجراحة السمنة في المملكة وللدور العلمي للجمعية والتزامها بتعزيز التميز في جراحة السمنة واضطرابات الأيض.

وأشار سالم ان مشاركة النادي الدولي لجراحة السمنة، بشبكته العالمية من الخبراء ورسالته الراسخة في الابتكار الأكاديمي، تثري المؤتمر بمناقشات رفيعة المستوى، ومنتديات للخبراء، وجلساتٍ علميةٍ حديثة.

وبين ان البرنامج العلمي يجمع نخبةً من أعضاء هيئة التدريس العالميين والمتخصصين الرائدين لمناقشة أحدث التطورات في جراحة السمنة، وإدارة أمراض الأيض، والابتكار الجراحي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي في الجراحة، والرعاية الغذائية والنفسية الشاملة.

ومن جانبه ثمن نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، دور جمعية جراحة السمنة، التي تعد احدى احدث الجمعيات الطبية الفتية المنبثقة عن نقابة الاطباء التي استطاعت أن تثبت وجودها رغم عمرها القصير حيث تأسست في العام 2017، ويعد وهذا المؤتمر نتاج اعمالها المميزة.

وأشار أن المؤتمر يعتبر خطوة متقدمة لتحسين الأداء الطبي وترسيخ مبدأ التعليم الطبي المستمر في اختصاص جراحة السمنة.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الزيتاوي أن المؤتمر سيناقش كل ما يتعلق بأمراض البدانة والسمنة ومضاعفاتهما السلبية وآثارهما وطرق العلاج الحديثة، وعرض وما توصل إليه العالم والطب في مسألة العلاج من خلال نحو 60 محاضرة علمية متخصصة يقدمها أطباء خبراء في عالم الجراحة من داخل المملكة وكل من (أمريكا، بريطانيا، فلسطين، تونس، السعودية، الامارات، الكويت، تركيا، مصر، العراق، ولبنان والبحرين).

واضاف انه سيعقد على هامش المؤتمر عدة ورش علمية متخصصة ونوعية للأطباء والممرضين، بالاضافة الى ورش عمل لأخصائيي التغذية يقدمها كادر متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة والتخصص في هذا المجال.

وأشار أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.

وافتتح على هامش المؤتمر معرضا طبيا بمشاركة نحو 20 شركة أدوية واجهزة طبية.