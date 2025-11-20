بنك القاهرة عمان
البطوش ناطقًا إعلاميا باسم وزراة الاوقاف

دقيقتان ago
البطوش ناطقًا إعلاميا باسم وزراة الاوقاف

وطنا اليوم:قرّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تكليف المفتش العام للوزارة الدكتور معاوية عبد الحميد البطوش مديرا لوحدة الاعلام والاتصال وناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة، إلى جانب مهامه الوظيفية.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة الاتصال والإعلام في الوزارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية، بما ينسجم مع السياسات العامة وأهداف الوزارة في التواصل الفاعل مع المواطنين ووسائل الإعلام.


