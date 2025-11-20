بنك القاهرة عمان
فيضانات فيتنام تودي بحياة 16 شخصا

27 ثانية ago
وطنا اليوم:تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في فيتنام بمقتل 16 شخصا على الأقل، وتواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل الغارقة بالمياه، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.
وشهد جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ آخر تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وجهات سياحية ومواقع أثرية.
وقالت وزارة البيئة أن 16 شخصا على الأقل قضوا منذ آخر الأسبوع، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة مفقودين.
وأغرقت الأمطار نحو 43 ألف منزل وأدت انهيارات أرضية لقطع طرق أساسية.
وأظهرت صور وزعتها وكالة فرانس برس أحياء غارقة بكاملها في مدينة ناه ترانغ الساحلية.
وأرسلت وزارة الدفاع مروحيات لإجلاء العالقين في المناطق الجبلية حيث وصل معدل الأمطار إلى 600 مليمتر منذ نهاية الأسبوع.
وعملت فرق الإنقاذ على التنقل بمراكب بين البيوت في مناطق من وسط البلاد، لفتح النوافذ أو ثقب الأسقف لإخراج العالقين.
ويقول العلماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر قسوة وأعلى وتيرة.


