بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الهيئتان العامتان غير العاديتين لبنكي “الاتحاد” و”الاستثماري” توافقان على استكمال إجراءات الاندماج بين البنكين

46 ثانية ago
الهيئتان العامتان غير العاديتين لبنكي “الاتحاد” و”الاستثماري” توافقان على استكمال إجراءات الاندماج بين البنكين

وطنا اليوم:وافقت الهيئتان العامتان غير العاديتين لكل من بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة) على المضي قدماً في صفقة الاندماج الاستراتيجية بين البنكين.
وجاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعين غير العاديين اللذين عُقدا يوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني الجاري، وذلك كخطوة أساسية لاستكمال واحدة من أكبر صفقات الاندماج في القطاع البنكي الأردني.
وأقرّت الهيئتان العامتان اندماج البنك الاستثماري مع بنك الاتحاد، وذلك وفقاً للشروط والبيانات الواردة في عقد الاندماج والتاريخ المحدد للدمج النهائي. كما فوّضت الهيئتان رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في كلا البنكين باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاندماج، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.
وكان البنكان قد أعلنا في أيار الماضي عن توقيع الاتفاقية الأولية، التي يتملك بموجبها بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري (100%)، من خلال إصدار أسهم زيادة في بنك الاتحاد تُخصَّص بالكامل لمساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد.
ويأتي هذا الاندماج انسجاماً مع رؤية البنك المركزي الأردني التي تشجع على دمج المؤسسات المالية بما يعزز حجمها وقدرتها الرأسمالية، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويُحسّن من قدرتها على إدارة المخاطر في بيئة مالية متغيّرة.
ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تمكين البنك الموحّد من التوسع في الخدمات البنكية ورفع تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:39

مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية يدشّنان مشروع الأمن الغذائي لعام 2025

12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله