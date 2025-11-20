الهيئتان العامتان غير العاديتين لبنكي “الاتحاد” و”الاستثماري” توافقان على استكمال إجراءات الاندماج بين البنكين

وطنا اليوم:وافقت الهيئتان العامتان غير العاديتين لكل من بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة) على المضي قدماً في صفقة الاندماج الاستراتيجية بين البنكين.

وجاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعين غير العاديين اللذين عُقدا يوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني الجاري، وذلك كخطوة أساسية لاستكمال واحدة من أكبر صفقات الاندماج في القطاع البنكي الأردني.

وأقرّت الهيئتان العامتان اندماج البنك الاستثماري مع بنك الاتحاد، وذلك وفقاً للشروط والبيانات الواردة في عقد الاندماج والتاريخ المحدد للدمج النهائي. كما فوّضت الهيئتان رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في كلا البنكين باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاندماج، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

وكان البنكان قد أعلنا في أيار الماضي عن توقيع الاتفاقية الأولية، التي يتملك بموجبها بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري (100%)، من خلال إصدار أسهم زيادة في بنك الاتحاد تُخصَّص بالكامل لمساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد.

ويأتي هذا الاندماج انسجاماً مع رؤية البنك المركزي الأردني التي تشجع على دمج المؤسسات المالية بما يعزز حجمها وقدرتها الرأسمالية، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويُحسّن من قدرتها على إدارة المخاطر في بيئة مالية متغيّرة.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تمكين البنك الموحّد من التوسع في الخدمات البنكية ورفع تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.