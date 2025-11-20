مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية يدشّنان مشروع الأمن الغذائي لعام 2025

وطنا اليوم:دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع الأمن الغذائي لعام 2025، والهادف لتوزيع 500 طن من التمور على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين في مختلف المحافظات الأردنية.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن تنفيذ هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع الغذائية التي تنفذها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الانسانية، حيث تم في العام الماضي توزيع 2,000 طن من التمور واستفاد منه نحو 1,512,000 شخص من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين في جميع المحافظات.

وأضاف الشبلي أن الهيئة، وبالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، تسعى من خلال تكرار تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز الأثر الإيجابي الذي صنعه المشروع السابق، وترسيخ مفهوم الأمن الغذائي كأولوية إنسانية وتنموية في آنٍ واحد، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والسعودية في ميادين العمل الإنساني.

وأشار مدير فرع المركز في الأردن، نايف بن صالح الشمري إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الانسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وسيتم توزيع التمور في جميع محافظات الأردن ومخيمات اللجوء عبر شركاء التنفيذ من الجمعيات المعتمدة، لضمان وصول الدعم الى المستفيدين من المشروع.

الجدير بالذكر أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتحديد الأسر الأردنية المستفيدة، ومع دائرة الشؤون الفلسطينية لضمان وصول المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل المملكة، بما يحقق العدالة والدقة في الوصول للمستحقين.