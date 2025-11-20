بنك القاهرة عمان
انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

48 ثانية ago
وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بقيم متفاوتة عبر مختلف العيارات، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ووفق التسعيرة، انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 بقيمة 60 قرشا، وغرام عيار 24 بمقدار 70 قرشا، وسعر غرام الذهب من عيار 18 بمقدار 60 قرشا، في حين سجل عيار 14 تراجعا بلغ 40 قرشا.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا بين المواطنين، 82.7 دينارا لغاية البيع، بينما بلغ سعر الشراء 79.2 دينارا.
أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار 24 في محال الصاغة 94.7 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 73.2 دينارا، وعيار 14 بلغ سعره 55.6 دينارا.


