بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بلدية اربد توضح بشأن هدم منزل يعود لمسؤول وورثته

18 ثانية ago
بلدية اربد توضح بشأن هدم منزل يعود لمسؤول وورثته

وطنا اليوم:أكدت بلدية إربد الكبرى أن إزالة أحد المنازل في شارع الجامعة بمدينة إربد بواسطة آلياتها وكوادرها جاءت لكون المنزل آيلاً للسقوط ويمثّل مكرهة صحية، إضافة إلى استخدامه في ممارسات سلبية، مما يشكّل خطورة على السلامة العامة.
وأوضحت البلدية أنها تقوم عادةً بتبليغ أصحاب المنازل القديمة الخطرة بضرورة إزالتها، وفيما يتعلق بالمنزل الذي تمت إزالته، أشارت إلى أنها حصلت على موافقة الورثة على إزالته بالكامل بواسطة آليات البلدية، مقابل منح البلدية الحجر القديم للمبنى كاملاً لاستخدامه في ترميم وتأهيل بيوت تراثية، وذلك وفق الاتفاق. كما تم الاتفاق على أخذ أشجار الزيتون الموجودة في المنزل والتي يزيد عمر بعضها عن 70 عاماً.
وأكدت البلدية أن المنزل كان خرابة وأنها تعاملت معه كغيره من المنازل الآيلة للسقوط. وأشارت إلى وجود منازل مشابهة في حارة سمخ سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

وفيات الخميس 20-11-2025

09:52

ترامب يتعهد بالعمل على ملف السودان بطلب من ولي العهد السعودي

09:41

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب مواد مخدرة بوساطة بالونات

09:38

ترامب يوقع على مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين

09:31

800 ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية

09:28

لماذا سقط حق هذه السيدة السبعينية في تعويضات الضمان.؟

09:26

الاستثمار والإدارة عالميًا

09:25

الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء حكومته الأراضي السورية

09:20

بتأييد أردني… لجنة إنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة تتخذ عدة قرارات

09:16

الأردن يحقق تقدما على مؤشر المعرفة العالمي ليصل إلى المرتبة 73

09:10

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة

09:06

الجيش يدعو كل أردني أتم الـ17 عامًا تفعيل وثيقة خدمة العلم

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله