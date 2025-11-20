بلدية اربد توضح بشأن هدم منزل يعود لمسؤول وورثته

وطنا اليوم:أكدت بلدية إربد الكبرى أن إزالة أحد المنازل في شارع الجامعة بمدينة إربد بواسطة آلياتها وكوادرها جاءت لكون المنزل آيلاً للسقوط ويمثّل مكرهة صحية، إضافة إلى استخدامه في ممارسات سلبية، مما يشكّل خطورة على السلامة العامة.

وأوضحت البلدية أنها تقوم عادةً بتبليغ أصحاب المنازل القديمة الخطرة بضرورة إزالتها، وفيما يتعلق بالمنزل الذي تمت إزالته، أشارت إلى أنها حصلت على موافقة الورثة على إزالته بالكامل بواسطة آليات البلدية، مقابل منح البلدية الحجر القديم للمبنى كاملاً لاستخدامه في ترميم وتأهيل بيوت تراثية، وذلك وفق الاتفاق. كما تم الاتفاق على أخذ أشجار الزيتون الموجودة في المنزل والتي يزيد عمر بعضها عن 70 عاماً.

وأكدت البلدية أن المنزل كان خرابة وأنها تعاملت معه كغيره من المنازل الآيلة للسقوط. وأشارت إلى وجود منازل مشابهة في حارة سمخ سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة