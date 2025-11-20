بنك القاهرة عمان
800 ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية

دقيقة واحدة ago
800 ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية

وطنا اليوم:أكد ضباط عمليات الإدارات المرورية على أن (800) ألف مركبة قد خضعت للفحص الفني خلال الحملة الشتوية لغاية تاريخه اجتاز الفحص منها بنجاح (709) ألف مركبة مما يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرة للمواطنين لمركباتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.
وأضاف ضابط عمليات السير في تصرييحات صحفية اليوم الخميس، أن أبرز الأعطال الفنية التي تم ملاحظتها خلال الحملة الشتوية التي تنفذها الإدارات المرورية بالإضافة للإدارة الملكية لحماية البيئة أعطال الأضوية بمختلف أنواعها (الأمامي وأضويه الرجوع للخلف والغمازات) بالإضافة لماسحات الزجاج منوها إلى استمرار الحملة حتى نهاية الشهر الحالي بشكل مبدئي مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ولفت إلى أنه سيتم الإبقاء على إشارة وجود الخلل الفني على سجل المركبة المروري لحين إصلاحه ومراجعة إحدى أقسام السير أو الدوريات الخارجية او الترخيص بما فيها الترخيص المسائي لرفع هذه الإشارة عن المركبة حتى وإن تجاوزت المدة المقررة سبعة أيام


