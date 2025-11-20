بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء حكومته الأراضي السورية

4 ثواني ago
الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء حكومته الأراضي السورية

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ وعدته انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسًا بسيادة دولة عربية، وتصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا غير مقبول، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام ١٩٧٤.
وجدّد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

بتأييد أردني… لجنة إنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة تتخذ عدة قرارات

09:16

الأردن يحقق تقدما على مؤشر المعرفة العالمي ليصل إلى المرتبة 73

09:10

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة

09:06

الجيش يدعو كل أردني أتم الـ17 عامًا تفعيل وثيقة خدمة العلم

21:24

النائب البدادوة يكتب: ليس مجرد منشور على إنستغرام… بل رسالة تُقال بالصورة قبل الكلمة

21:11

ضمن مبادرتها “كسوة  الشتاء” مدرسة المزار الأساسية المختلطة في ماعين توزع كسوة الشتاء على عدد من طلبتها

20:41

22 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

20:35

وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي

20:12

أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن

20:04

البيت الأبيض: صفقة سعودية لشراء نحو 300 دبابة أميركية

19:54

نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يقومان بجولة داخل الأراضي السورية

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر القاضي والشرايعة والمجالي ومنّاع

وفيات
وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة اللهالحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله