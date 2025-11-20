الأردن يحقق تقدما على مؤشر المعرفة العالمي ليصل إلى المرتبة 73

وطنا اليوم:حقّق الأردن تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من 195 دولة عالميا، مقارنة مع المرتبة 88 من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.

كما حقق الأردن في التقرير ذاته، المرتبة 11 من أصل 50 دولة ضمن مجموعة تنمية بشرية مرتفعة.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2025 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 الذي يتضمن تنفيذ خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي على جميع الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر.

ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة في الأردن، وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.

مؤشر المعرفة العالمي هو مبادرة رائدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتم إصداره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إذ يعد المؤشر بمثابة مقياس مركب لتقييم أداء الدول في قطاع المعرفة، ويوفر فهماً شاملاً لكيفية قيام البلدان بإنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها لدفع التنمية البشرية المستدامة.

وتستند نسخة عام 2025 من المؤشر إلى التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم البلدان في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والابتكار. وقد تم تحسين المؤشر ليعكس بشكل أفضل التحولات التي ترسم ملامح أنظمة التعلم والعمل والإنتاج في عصر الرقمنة والتحول الأخضر.