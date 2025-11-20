بنك القاهرة عمان
الجيش يدعو كل أردني أتم الـ17 عامًا تفعيل وثيقة خدمة العلم

48 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس أنه يتوجب على كل اردني (ذكر) أكمل 17 من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الحكومي “سند”.
وقالت إن تفعيل وثيقة خدمة العلم، سيبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 21 تشرين الثاني 2025، وذلك عملا باحكام نصوص قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته.
وبينت أنه ستكون هناك امكانية تفعيل وثيقة خدمة العلم الالكترونية للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة من قبل الطالب نفسه أو أحد ذويه.


