22 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

14 ثانية ago
وطنا اليوم:استشهد 19 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ صباح الأربعاء، إلى 22 شهيدا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة أكثر من 10 آخرين.
كما استشهد 10 فلسطينيين بينهم سيدتان، و3 أطفال، وجرح العشرات، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى الأوقاف بالقرب من منطقة عسقولة جنوب شرق المدينة.
وفي مواصي خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر استهداف الاحتلال نادي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
واستشهد فلسطيني، وجرح عدد آخر، جراء استهداف مدفعية الاحتلال بقذيفة منزلا يعود لعائلة بلبل في شارع مشتهى بمنطقة الشجاعية شرق غزة.
واستشهد طفلان، وجرح عشرات الفلسطينيين، إثر قصف طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي حي البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.


