أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المملكة حتى الأول من تشرين الثاني 2025، والتي بلغ مجموعها أكثر من 470 ألف شخص موزعين بين المناطق الحضرية والمخيمات.

حيث يعيش أكثر من 385,960 لاجئاً في المناطق الحضرية بمختلف المحافظات، فيما يقيم 88,847 لاجئاً داخل المخيمات الرسمية، أبرزها مخيم الزعتري والأزرق.

وأظهرت البيانات أن فئة الأطفال تشكل النسبة الأكبر من اللاجئين بواقع 227 ألف طفل منهم نحو 116 ألف من الذكور و 110 آلاف من الإناث.

كما سجلت المفوضية وجود نحو 226 بالغاً، بينهم نحو 115 ألف امرأة و111 ألف رجل، إضافة إلى نحو 22 ألف من كبار السن.

ويشكل اللاجئين من الجنسية السورية الكتلة الأكبر من المسجلين لدى المفوضية في الأردن حيث يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أكثر من 436 ألف لاجئ سوري، إلى جانب جنسيات أخرى تشمل العراقيين ويبلغ عددهم نحو 24 الف، واليمنيين ويبلغ عددهم نحو 8 آلاف والسودانيين وغيرهم.

كما رصدت المفوضية وجود فئات ذات احتياجات خاصة، تشمل حالات طبية معينة، وأشخاصاً معرضين للخطر، وأطفالاً غير مصحوبين، وكبار سن يعانون من صعوبات مختلفة.

وتحرص المفوضية على تحديث البيانات والأرقام بشكل دوري بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية وتوجيه برامج الدعم والمساعدة للفئات الأكثر ضعفاً.