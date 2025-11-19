أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمؤتمر “SHERO” لدعم المرأة القيادية، الذي نظمه نادي دارت الذراع الطلابي لمركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بهدف تسليط الضوء على إسهامات المرأة القيادية وصانعات التغيير، والاحتفاء بأصوات النساء الأردنيات اللواتي يكسرن الحواجز، ويحدثن تأثيراً ملموساً في مختلف القطاعات.

وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بأهمية تمكين ودعم المرأة، مشيرةً إلى أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية الشركة ومبادراتها المجتمعية، ولا سيما برامج مركز أورنج الرقمي، بالإضافة إلى مواصلة الشركة في تعزيز تمثيل المرأة في الشركة عبر زيادة التعيينات الخارجية للإناث بنسبة 36٪ في 2023، حيث شكلت المرأة نسبة 27٪ من مجموع الموظفين، فيما تشغل 25٪ منهن مناصب قيادية داخل الشركة.

وشاركت الشركة الناشئة iRole، الفائزة بالنسخة العالمية لجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP)، ضمن فئة “International Women’s Prize”، ضمن الجلسة النقاشية بعنوان “From Passion to Business – The Next SHEROs”، حيث قامت بعرض تجربتها وأبرز إنجازاتها، مع التأكيد على دور BIG by Orange في الزرقاء والتابع لمركز أورنج الرقمي، في احتضان مشروعها.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر شكّل منصة حيوية للحوار والإلهام، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وفرص للتواصل بين الرياديات، مؤكداً التزام الشركاء، من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومركز الملكة رانيا للريادة وأورنج الأردن، بدعم البيئة الريادية وتعزيز مشاركة المرأة لإحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع والاقتصاد الوطني.

