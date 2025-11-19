القوات المسلحة الأردنية تنفذ مسابقة (الخنساء/2) للرماية لعدد من منتسباتها

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الأربعاء، فعالية الرماية التنافسية للعنصر النسائي، التي أقامتها مديرية شؤون المرأة العسكرية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) وبمشاركة 14 فريقاً من مختلف تشكيلات و وحدات القوات المسلحة الأردنية بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

وقالت مديرة إدارة شؤون المرأة العسكرية: “تأتي هذه المسابقة في صميم جهود القوات المسلحة الأردنية الساعية الى تمكين المرأة وإبراز قدراتها في كافة الميادين لنترجم على أرض الواقع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نعمل جاهدين على ترسيخها، مشيرة إلى أن المسابقة تبين مدى التقدم والتطور في تدريب وتأهيل المرأة العسكرية المتمثلة بدقة التخطيط، وضبط الأعصاب، والثقة بالنفس التي تتميز بها المرأة العسكرية الأردنية.

من جانبها قالت نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة منال بنكيران: “إن التزام الأردن بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 ليس مجرد التزام دولي، بل هو نهج وطني راسخ يعكس رؤية قيادته الحكيمة، وجهود مؤسساته، وإيمانها بأن مشاركة المرأة في الأمن والسلام عنصرٌ أساسي في قوة المجتمع والدولة”.

واشتملت المسابقة على عرض للموسيقات نفذتها منتسبات قيادة موسيقات القوات المسلحة الأردنية ورماية المسدس وبندقية M4 من حالة الثبات والحركة إضافة الى فقرات شعرية متنوعة.

وفي نهاية المسابقة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية، و الملحقين العسكريين سلم المساعد للإدارة والقوى البشرية الكأس للفريق الفائز، حيث حصل على المركز الأول فريق الحرس الملكي الخاص.