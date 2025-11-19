بنك القاهرة عمان
استمرار فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025 لليوم الثاني

دقيقتان ago
وطنا اليوم:تستمر فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني (C8) لليوم الثاني على التوالي اليوم الاربعاء، بتنظيم من المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، والمركز الوطني للأمن السيبراني وشركة سوفكس، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الدفاعية.
وتضمّنت فعاليات اليوم عقد سلسلة من الجلسات الحوارية الفنية المتخصصة، التي تناولت جملة من الموضوعات الحيوية في تعزيز أمن الفضاء السيبراني، من أبرزها: تطور الذكاء الاصطناعي في الجيل القادم من مراكز العمليات الأمنية، وقيادة الابتكار الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي الآمن، وآليات مواجهة الهجمات على البنى التحتية للقياس الذكي، ومستقبل فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، إضافة إلى مناقشة مخاطر سلاسل التوريد الرقمية، وتجربة شركة الكهرباء الأردنية في حماية العدادات الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي الوكيل في تحقيق مفهوم الثقة الصفرية.
كما بحثت الجلسات انعكاسات الذكاء الاصطناعي على طبيعة الحروب السيبرانية بين الدول، وأفضل الضوابط العالمية لضمان أمن تكنولوجيا التشغيل (OT)، وتطور الإطار الوطني للأمن السيبراني في الأردن (JNCSF)، إلى جانب استعراض تجارب واقعية من الخطوط الأمامية للهجمات الإلكترونية، والتحديات المرتبطة بأنظمة التحكم الصناعية، وأهمية البحث والتطوير والشراكات الدولية في تعزيز منظومة الدفاع السيبراني العالمي.
واشتملت الفعاليات على عروض تقنية متقدمة قدمتها المؤسسات المشاركة، ركزت على أحدث الحلول الرقمية والأنظمة الدفاعية المبتكرة، بما يعكس التطور المستمر في قدرات الحماية السيبرانية، ويدعم تبادل الخبرات بين الجهات المتخصصة.
يشار إلى أن مسابقة آرميثون الدولية 2025 تُعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 37 فريقاً من 28 دولة، ودولتين بصفة مراقب، لتواصل مكانتها كإحدى أبرز المسابقات المتخصصة في الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي، وبما يجسد التزام المملكة بتعزيز الابتكار وبناء القدرات الدفاعية الرقمية المتقدمة


