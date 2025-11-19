البنك الأردني الكويتي يتبرع بجهاز أشعة فوق صوتية متطور للجمعية الاردنية للعون الطبي للفلسطينيين

وطنا اليوم:قدّم البنك الأردني الكويتي تبرعاً سخياً إلى الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين (MAP Jordan) تمثّل في جهاز أشعة فوق صوتية (Ultrasound) حديث، وذلك بهدف تعزيز خدمات التشخيص والرعاية الصحية في مركز صحي مخيم حطين في الرصيفة، الذي يخدم ما يزيد عن 120 ألف نسمة من سكان المنطقة.

سيساهم هذا الجهاز الطبي المتطور في تمكين الكادر الطبي داخل المركز من تحسين دقة وكفاءة التشخيص، مما يعزز فرص الكشف المبكر عن الحالات المرضية وتقديم الرعاية الوقائية في الوقت المناسب لأكثر من أربعة آلاف مراجع شهرياً. سيكون لهذا الجهاز أثر مباشر وملموس على عمل عدة عيادات تخصصية في المركز، تشمل: الباطنية، والغدد الصماء، والأوعية الدموية، والنسائية، والأطفال، والعظام، والأعصاب، والقلب، مما يرفع من مستوى إدارة الحالات المزمنة والحادة على حد سواء.

وأعربت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين عن خالص شكرها وتقديرها للبنك الأردني الكويتي على هذه المساهمة القيمة، مؤكدة أن هذا التبرع يأتي في وقت تُعتبر فيه الأجهزة الطبية الحديثة عنصراً أساسياً في تحسين جودة التشخيص والعلاج، وتجسيداً لإيمان الجمعية بأن الصحة حق أساسي لكل إنسان وأساس للتقدم والازدهار. ويجسد هذا الدعم الدور الإيجابي والمسؤولية الاجتماعية الراسخة التي يمتاز بها البنك الأردني الكويتي، ومساهمته المستمرة في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية داخل الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز أصبح قيد التشغيل بالكامل في مركز صحي مخيم حطين التابع للجمعية، حيث يستخدمه الأطباء يوميا لتقديم خدمات التشخيص الأساسية، في خطوة إضافية نحو ردم فجوات الرعاية الصحية وتعزيز الحق في العلاج لكل محتاج.