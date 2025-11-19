بضغوط إسرائيلية .. إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلغاء اللقاء المزمع بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، والقيادي في حركة حماس، خليل الحية، والذي كان من المقرر عقده اليوم في إسطنبول.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إنه تم إلغاء اللقاء إثر انتقادات وضغوط من الجانب الإسرائيلي.

ولفتت القناة 14 إلى أنه كان من المفترض أن يكون هذا الاجتماع هو الثاني المعروف بينهما خلال الأشهر الأخيرة.

وكان ويتكوف والحية قد التقيا سابقًا في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في اجتماع حضره أيضًا جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب.

قلق إسرائيلي

وأمس، أفاد موقع واللا الإخباري بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وجهت انتقادات كبيرة لهذا اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن هناك «شعورا قويٌا بالغضب يسود في أوساط المؤسسة الأمنية عقب تقارير عن اجتماعٍ مرتقب بين المبعوث الأميركي الخاص والقيادي البارز في حماس في إسطنبول».

ونقل واللا عن مصادر سياسية، قولها إن «إسرائيل قلقة من الاجتماع المرتقب بين ويتكوف والحية».

وبحسب التقرير، فقد أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيمثّل اعترافا بمكانة حماس، وسيصعب على إسرائيل المرحلة الانتقالية من المفاوضات مع الحركة.

وبحسب المصادر، فقد كان من المُفترض أن يتناول الاجتماع ملف «اليوم التالي» في قطاع غزة.

وزعم المصادر العبرية أن لهذا الاجتماع تداعيات على مفاوضات الانتقال من المرحلة (أ) إلى المرحلة (ب)، خاصةً في ظل المعارضة الإسرائيلية بالانتقال إلى المرحلة الثانية دون إعادة جميع المحتجزين، ونزع سلاح القطاع، وإنهاء حكم حماس.