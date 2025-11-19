تنفيذ جولات رقابية ميدانية على معاصر الزيتون في الردن

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها كثّفت حملات الرقابة خلال الفترة الماضية على معاصر الزيتون في مختلف مناطق المملكة، حيث شملت الجولات 66 معصرة، وتم خلالها فحص دقة 108 موازين تُستخدم في عمليات البيع ووزن الزيت والزيتون.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الجولات ستتواصل في الأسابيع المقبلة لتغطية عدد أكبر من المعاصر، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الفنية الخاصة بأجهزة القياس.

ودعت المؤسسة أصحاب المعاصر الذين يرغبون بمعايرة موازينهم إلى مراجعة مديرية المقاييس لإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من أن الأجهزة تعمل وفق المتطلبات الفنية، تفادياً لأي مخالفات قد تنتج عن قراءات خاطئة.

كما شددت على ضرورة وضع الميزان على سطح مستوٍ وضبطه على الصفر قبل بدء عملية الوزن.

وطلبت من المواطنين الإبلاغ في حال وجود أي شكوك حول دقة قراءات الموازين، وذلك عبر رقم الشكاوى الموحّد (065301243) المتاح للاتصال والواتساب.

وأكدت المؤسسة أنها تواصل جهودها لضمان دقة الموازين في معاصر الزيتون حمايةً لحقوق المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.