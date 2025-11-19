المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء بطاقة ألف متر مكعب

وطنا اليوم:استكمالا لإجراءات إحكام السيطرة وضبط وحماية مصادر المياه ولغايات خفض نسب الفاقد المائي التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه نفذت كوادر شركة مياهنا / الزرقاء بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة يوم الثلاثاء الموافق 18112025 حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية والفرعية ضمن عدة مناطق _ ضمن اختصاص محافظة الزرقاء_ حيث تمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات فرعية من خط 4 انش وخط 2 انش وباطوال مختلفة تقدر ب {1000}م متر تقريبا تم تمديدها لتزويد العقارات ضمن هذه المواقع وتم فصل كافة هذه الاعتداءات التي تزود اكثر من 70 منزل +مزارع عدد2 غير مخدومة بعدادت مياه واشتراكات مفصولة علما انه سيتم استكمال تقدير الكميات واعداد الضبوطات بحق المعتدين عليها حال الانتهاء منها.