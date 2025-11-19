رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، والوفد المرافق له، والذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والتي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وأهمية تعزيز مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء أهميَّة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، سواءً على مستوى الحكومة أو المؤسَّسات التشريعيَّة، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والعين سلامة حماد رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وسفير مملكة البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة.