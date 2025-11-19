بنك القاهرة عمان
اصمتي يا خنزيرة .. ترامب يهاجم صحفية بعد سؤال بشأن إبستين

45 ثانية ago
اصمتي يا خنزيرة .. ترامب يهاجم صحفية بعد سؤال بشأن إبستين

وطنا اليوم:وصف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مراسلة صحفية بأنها «خنزيرة» بعد أن سألت عن ذكر اسمه فى رسائل البريد الإلكترونى التى أرسلها رجل الأعمال الراحل، جيفرى إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، وفقا لشبكة «سى إن إن».
وسألت الصحفية، «ترامب» ما كان إبستين يعنيه فى رسائله الإلكترونية عندما قال إن الرئيس الأمريكى «يعرف عن الفتيات»، ليرد ترامب بالقول: «لا أعرف شيئا عن ذلك».
بعدها قالت الصحفية «إن كان هناك أى شيء يدين فى الوثائق يا سيدى…» قبل أن يقاطعها ترامب منزعجا ويقول: «اصمتى، اصمتى يا خنزيرة».
جاء انهياره الأخير بينما كان ترامب يتعرض لضغوط من الصحفيين حول سبب عدم نشر ملفات جيفري إبستين للجمهور حتى الآن – وهو موضوع ظلّ شوكة في خاصرة ترامب منذ توليه منصبه.
ويصوت مجلس النواب الأمريكى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلقة برجل الأعمال الراحل، جيفرى إبستين، المدان بجرائم جنسية، فى تحد لمحاولات «ترامب»، الإبقاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل فى البلاد طى الكتمان.
وبعد مقاومة استمرت أسابيع وضغوطات خلف الكواليس ضد نشر الملفات، استسلم «ترامب»، أخيرا الأحد الماضى، عندما بات من الواضح أن عددا من الجمهوريين فى الكونجرس سيقفون فى وجه الرئيس الجمهورى.
وفى خطوة وصفتها الصحافة الأمريكية بالتراجع «الحاد» عن موقفه السابق، دعا ترامب، أعضاء الحزب الجمهورى فى مجلس النواب إلى التصويت لصالح الكشف عن الملفات المتعلقة بإبستين المدان بجرائم جنسية، على الرغم من معارضته السابقة لهذا الإجراء، معتبرا أن الجدل المثار حول هذا الأمر «خدعة ديمقراطية».

 


