الإحصاءات العامة: 4.7 مليون طفل في الأردن يشكلون 40% من السكان

وطنا اليوم:يُعد الطفل محور التنمية البشرية وتعتبر هذه الفئة ركيزة أساسية في البنية الاجتماعية للأردن ومستقبله، وفي يوم الطفل، تبرز الحاجة إلى قراءة شاملة للمؤشرات الإحصائية التي تعكس واقع الأطفال في المملكة، وتعكس صورة واضحة لمسيرة الأردن في تعزيز حقوق الطفل وضمان رفاهه، بما ينسجم مع التزامه الوطني والدولي تجاه هذه الفئة الحيوية.

ووفق التقديرات السكانية في دائرة الإحصاءات العامة لعام 2024، فإن أكثر من 4.7 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يعيشون في الأردن، يشكلون حوالي 40% من إجمالي السكان، بنسبة 48.6% للإناث مقابل 51.4% للذكور.

كما أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، أن نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولاداتهم لدى الأحوال المدنية 99.7%، ونسبة الأطفال الذين يعيشون بأسر مع كلا الوالدين 91.9% مقابل 2.8% للأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين أو كلاهما متوفي.

وعكست نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تحسنا ملموسا في صحة الأطفال والأمهات في الأردن في الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، حيث أن 97% من النساء الحوامل تلقين رعاية قبل الولادة من قبل مختص صحي، وانخفاض معدل وفيات حديثي الولادة من 14 وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012 إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023.

كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من17 وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2012 إلى 14 وفاة عام 2023، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 21 مولود حي عام 2012 إلى 15 وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2023.

وأضاف المسح السكاني أن 15% من المواليد وُلدوا بوزن منخفض (أقل من 2.5 كغم) في عام 2023 مقارنة بـ 16.7% في عام 2017-2018، مشيرا إلى أن نسبة تقزم الأطفال دون الخامسة انخفضت من 12% في عام 2002 إلى 8% في عام 2023.

وبين أن معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة 11.1% لعام 2023، وأن معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة 2.3% لعام 2023، ومعدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن الخامسة 8.8% لعام 2023.

وأشار إلى أن 1% من الأطفال الذين أعمارهم (6–59) شهرا يعانون من فقر الدم الشديد، و24% من الأطفال دون سن 6 أشهر يحصلون على الرضاعة الطبيعية المحضة، في حين 30% لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية على الإطلاق.

وحقق الأردن تقدماً واضحاً في مؤشرات التعليم كما جاء في تقارير وزارة التربية والتعليم، أن معدل الالتحاق في رياض الأطفال ارتفع من 36.9% في العام الدراسي 2021-2022 إلى 39.2% في عام 2024-2023، وارتفاع معدل الالتحاق في المرحلة الأساسية من 94.5% في العام الدراسي 2021-2022 إلى 94.9% في عام 32024-202، كما ارتفع معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية من 77.0% في العام الدراسي 2021-2022 إلى 77.9% في عام 2023-2024.

وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 إلى أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24-59 شهراً ويسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية الاجتماعية والنفسية بلغ حوالي 84%، حيث بلغت نسبة الإناث 85.9% مقابل 82.4% للذكور .

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة الأطفال الذين أعمارهم (12-23 شهراُ) وتلقوا جميع المطاعيم الأساسية إلى 92% مقارنة بـ86% في عام 2017-2018، وارتفاع نسبة الأطفال الذين أعمارهم (12-23 شهراُ) وتلقوا مطعوم ضد الحصبة إلى 94.3% مقارنة بحوالي 88% في 2017-2018.