%83 نسبة الإنجاز في شبكة سكة الحديد الوطنية

وطنا اليوم:كشف مشروع موازنة العام 2026 أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة، وصلت إلى ما نسبته 83%.

وبحسب برنامج تطوير قطاع النقل العام، والمدرج في موازنة وزارة النقل، الذي رصدته “الحكومة”، أعلنت الحكومة أنه جرى استكمال الدراسات التفصيلية في عام 2025 بشأن مسارات سكة الحديد وفقا للاتفاقية الموقعة مع الإمارات.

إنفاق حكومي

وأنفقت الحكومة على مشروع سكة الحديد الوطنية، خلال عام 2024 قرابة 1.06 مليون دينار ووصلت قيمة الإنفاق خلال عام 2025 “إعادة تقدير”، نحو 1.5 مليون دينار، ورفعت الحكومة مخصصات المشروع المقدّرة للعام 2026 بقيمة 1.5 مليون دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار.

ووفقا لجداول مشروع موازنة 2026، أنفقت الحكومة ما قيمته 100 ألف دينار “إعادة تقدير”، لرسوم قضايا وتعويضات، وأيضا 400 ألف دينار للدراسات والاستشارات والمخططات الهندسية، فيما حاز استملاك وشراء الأراضي، على النصيب الأكبر من النفقات على المشروع وبقيمة مليون دينار “إعادة تقدير”.

الإجراءات والنتائج

ووضعت وزارة النقل مشروع إنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة من أولوياتها للعام المقبل، بحيث من أبرز الإجراءات المتبعة لتحقيقها: تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية بالمشاركة مع القطاع الخاص بموجب قانون الاستثمار الأردني وعمل الدراسات الفنية اللازمة.

ومن النتائج المتوقعة، وفقا لما ورد في مشروع الموازنة، سيؤمن الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والعراق ومنها إلى أوروبا وآسيا حيث يشكّل الأردن نقطة رئيسة ومهمة بين كل هذه الدول.

وسيعزز المشروع من مكانة ميناء العقبة وخاصة فيما يتعلق بنقل صادرات إعادة إعمار العراق، وسيوفر أيضا وصلات أساسية لنقل الشحن بين مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسة في المملكة، وسيزيد من قدرة مناولة الشحن ويخفض تكاليف النقل ويحسن التنافسية، وكما سيسهم في حماية البيئة وكذلك سيساعد في تحسين السلامة وتقليل الحوادث على الطرق الرئيسية وخفض تكلفة صيانة الطرق وسيوفر فرص عمل أثناء الإنشاء والتشغيل.

منحة إماراتية

وفي وقت سابق وقَّع الأردن والإمارات، 4 اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ووفقا للتصريحات الحكومية المشروع يحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذْ سيتّم خلال العام 2024 وحتى نهاية عام 2025م استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة بشأن مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نهاية عام 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.

ووقّعت الحكومة على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”، مشيرة إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي.