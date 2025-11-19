الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق الجمعة في دمشق

وطنا اليوم:تنطلق في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة المقبل، أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن (إنتاج).

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات HITCH، المقررة يوم غد الخميس على أرض مدينة المعارض في دمشق.

وسيترأس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الوفد الأردني المشارك في أعمال الملتقى، والذي يضم كلا من الأمين العام للوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب ممثلين عن جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) ووفد موسع من الشركات الأردنية المشاركة في المعرض والملتقى.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة من الجانبين، حيث يشارك من الجانب الأردني أكثر من 80 شركة تعمل في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مجموعة من رياديي الأعمال الأردنيين بهدف بحث فرص الاستثمار في السوق السورية.

كما يشارك من الجانب السوري ما يقارب 75 شركة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع.

وسيشهد معرض HITCH تخصيص جناح أردني موسع يضم الشركات الأردنية المشاركة في الملتقى، وذلك ضمن مشاركة تتجاوز 250 شركة عربية ودولية من السعودية والإمارات وقطر ولبنان، إضافة إلى شركات عالمية عاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.

ويأتي انعقاد الملتقى تتويجًا لسلسلة الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي عقدت في العاصمة عمّان خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين، وذلك في إطار مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي يجري العمل على تفعيل مجالات التعاون فيه عقب توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشائه في دمشق خلال شهر أيار الماضي، بما يسهم في تعزيز الاتصال المؤسسي وتطوير المشاريع المشتركة.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسة وزارية حوارية تستعرض واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في البلدين، إضافة إلى تقديم عروض تقنية من الجانبين وفتح باب الحوار لمناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ستعقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية والتشبيك المباشر، بما يتيح للشركات الأردنية التعريف بقدراتها وخدماتها وفرصها الاستثمارية في السوق السورية، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشركات الريادية من الجانبين للتواصل وبحث إمكانات التعاون والمشاريع المشتركة.