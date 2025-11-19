بنك القاهرة عمان
شركة توزيع الكهرباء: استبدال 97% من عدادات المشتركين بأخرى ذكية

19 ثانية ago
شركة توزيع الكهرباء: استبدال 97% من عدادات المشتركين بأخرى ذكية

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الأربعاء، أنها تمكنت من استبدال نحو 97% من العدادات لدى مشتركيها لعدادات ذكية.
وأوضحت الشركة، أنها استكملت استبدال جميع عدادات المشتركين في محافظة الطفيلة، فيما بلغت نسبة الاستبدال للعدادات الذكية نحو 98% في محافظة معان ومنطقة وادي الأردن، مؤكدة أن العمل متواصل لاستكمال المشروع في جميع مناطق الامتياز بحلول نهاية 2025.
وبيّنت أن مشروع التحول إلى العدادات الذكية، الذي يتم بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية، سيتيح تقديم مجموعة أوسع من الخدمات النوعية للمشتركين، ضمن خطة تعمل الشركة حالياً على تنفيذها.
وفي هذا السياق، كشفت الشركة أنها تعمل على تطوير حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على أن يبدأ توفيرها للمشتركين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.


