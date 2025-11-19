83.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الأربعاء، 83.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 95.4 و73.8 دينارا، و56 دينارا على التوالي