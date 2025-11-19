امانة عمان : الحفريات ممنوعة ليلا وغرامتها تصل الى 500 دينار

وطنا اليوم:أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أن الحفريات الليلية في العاصمة ممنوعة بشكل كامل، مشيراً إلى أن أي عملية حفر بعد الساعة الخامسة مساءً تُعد مخالفة قد تصل إلى 500 دينار، بينما قد يتم إيقاف المقاول عن العمل وسحب التصريح، وفي بعض الحالات تحويله إلى المتصرف.

وأوضح الروابدة أن الأمانة لا تمنح تصاريح حفر ليلية، وإنما تمنح فقط تصاريح نقل الطمم ليلاً، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، نظراً لأن الشاحنات المحمّلة بالطمم قد يصل وزنها إلى 40 طناً، ويُسمح لها بالعمل ليلاً لمدة أسبوع فقط، باستثناء يوم الجمعة.

وأضاف أن تعطّل هذه الشاحنات على الطرق الرئيسية خلال النهار قد يتسبب بأزمات مرورية كبيرة