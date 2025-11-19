زين ترعى مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني (C8 2025)

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني (C8 2025)، والذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بتنظيم من المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس الأردن.

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الإقليمي الهام الذي يستمر حتى 20 تشرين الثاني، والذي يُعد منصة متقدمة لعرض أحدث التطورات في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن التزامها بدعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تطوير القدرات الوطنية وتمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيز بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة التسارع التكنولوجي، كما تعكس مشاركة زين في هذا المؤتمر حرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، لخدمة مختلف القطاعات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشتملت مشاركة زين في فعاليات المؤتمر على جناح في المعرض، استعرضت خلاله مجموعة من أحدث حلول الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تُجسّد ريادتها في تقديم أحدث الابتكارات التقنية في السوق الأردني، وشملت هذه الحلول شبكات الواي فاي، ونقاط الوصول وموسّعات الإشارة، وسويتشات الشبكات، وأنظمة المراقبة بالذكاء الاصطناعي (AI CCTV) بتقنيات التعرّف على الوجه، وأنظمة التحكم بالوصول باستخدام البطاقات وبصمتي الإصبع والوجه (Access Doors)، بالإضافة إلى شاشات العرض التفاعلية، وحلول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت (VOIP)، وأنظمة الحضور والانصراف بتقنية التعرّف على الوجه (Face Recognition Time Attendance)، وحلول جدار الحماية (Fortinet Firewall)، ومنظومات المراقبة الرقمية المتقدمة (SOC & NDR).

كما خصّصت زين مساحة داخل جناحها لإتاحة الفرصة لشركتين ناشئتين ممّن تقدّم لهم الدعم تحت مظلّة منصّة زين للإبداع (ZINC)، والمتخصصتان في مجال الأمن السيبراني، وهما (Skidz) و(Avancer)؛ لعرض أعمالهما أمام المشاركين في المؤتمر، بهدف تشبيكهما مع أصحاب الأعمال والمشاريع العاملة في ذات المجال وتبادل الخبرات والمعرفة، وتمكينهما من عرض خدماتهما أمام المستثمرين بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهما، وذلك تأكيداً على دورها في دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن وتطوير الكفاءات الوطنية في أهم المجالات.