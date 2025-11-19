البترا: خطة للتسويق السياحي وتخصيص ميزانية مناسبة في 2026

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن السلطة تعمل حالياً على تطوير جانب التسويق السياحي من خلال تخصيص ميزانية مناسبة للتسويق خلال العام المقبل.

وقال في بيان للسلطة اليوم الأربعاء، إن مدينة البترا تحتاج إلى مزيد من العمل في مجالات التسويق والترويج، حيث سيتم تطوير الكوادر المعنية، وإطلاق حملات ترويجية رقمية، وتوقيع اتفاقيات توأمة جديدة مع مدن سياحية عالمية، إلى جانب خطط أخرى قيد التنفيذ.

وتشهد البترا في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الزيارات من قبل الفنانين العرب والأجانب، الذين يحرصون على مشاركة تجاربهم عبر منصاتهم الرقمية، مما يسهم بشكل مباشر في الترويج للموقع ويعزز مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد البريزات أن هذا الزخم الفني والإعلامي يشكّل إضافة نوعية للقطاع السياحي، ويعكس ما تشهده المدينة من نشاط متصاعد في الحركة السياحية، فضلاً عن دوره الكبير في إبراز المقومات الفريدة التي تتسم بها البترا من إرث حضاري وتنوع طبيعي وخدمات سياحية متطورة.

في المقابل أكدت السلطة ان البترا مستمرة في استقطاب وجوه فنية عربية وعالمية عديدة، إلى جانب استقبالها الدوري لعدد من الوفود الإعلامية الدولية من مختلف دول العالم، والتي تسهم في تسليط الضوء على مكانتها التاريخية وسحرها السياحي عبر أبرز المنصات الإخبارية والقنوات العالمية.

وقالت إنه بفضل هذا الحراك الثقافي العالمي، تواصل البترا ترسيخ مكانتها كمنصة تجمع بين عبق الحضارة وروح الفن، وتفتح أبوابها أمام المزيد من الفنانين والوفود الإعلامية لنقل صورة الأردن المشرقة إلى العالم.

ومن بين أبرز الزيارات الفنية التي شهدتها المدينة مؤخراً، زيارة الفنان العربي الكبير كاظم الساهر الذي أحيا قبل أيام حفلاً أسطورياً في البترا وسط حضور جماهيري لافت، كما زارها الفنان المصري محمد نور معلناً نيته إنتاج محتوى ترويجي عن المدينة، في حين شهدت البترا حضور أشقاء الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، بالإضافة إلى زيارة الفنان الأميركي أوستن سانتوس الذي يتابعه أكثر من 30 مليون شخص في أمريكا اللاتينية