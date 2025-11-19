بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان الصحة النفسية في مكان العمل

وطنا اليوم: ضمن جهوده المستمرة لتعزيز بيئة عمل صحية ومتوازنة، عقد بنك ABC في الأردن ورشة تدريبية بعنوان “الصحة النفسية في مكان العمل”، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على التعبير عن مشاعرهم ومواجهة التحديات النفسية بطريقة إيجابية وآمنة.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور التوعوية، من بينها التعرف على علامات الضغوط النفسية، وآليات التعامل معها، وأهمية الدعم النفسي المتبادل بين الزملاء، بالإضافة إلى دور المؤسسات في توفير بيئة داعمة للصحة النفسية. وقدّم الورشة مجموعة من المختصين في مجال الصحة النفسية، الذين شاركوا الموظفين تجارب عملية ونصائح علمية تساعدهم على تعزيز رفاههم النفسي وتحسين جودة حياتهم المهنية.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن: “نحن نؤمن بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، ونسعى من خلال هذه الورشة إلى خلق بيئة عمل يشعر فيها الجميع بالأمان والدعم. الاستثمار في رفاه الموظفين هو استثمار في نجاح المؤسسة.”

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها البنك لتعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتوفير الدعم اللازم للموظفين على مختلف المستويات.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.