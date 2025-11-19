بنك القاهرة عمان
وفاة طفلة نتيجة تعرضها للضرب من والدها في البادية الشمالية

19 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، الأربعاء، إنه أُسعفت للمستشفى أمس الثلاثاء طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من منزلها في إحدى مناطق البادية الشمالية وما لبثت أنْ فارقت الحياة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التقارير الطبية والتحقيقات أثبتت تعرّضها للضرب الذي أدى إلى وفاتها، وألقي القبض على والدها واعترف بأنه ضربها، وأحيلت القضية إلى القضاء وجرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.


