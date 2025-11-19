سيلفي ثمين من البيت الأبيض يشعل الإنترنت

وطنا اليوم:في عشاء رسمي فاخر أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن منذ 7 سنوات، التُقطت صورة سيلفي غير مسبوقة من قبل نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، جمعت عدداً من أبرز رموز المال والأعمال والرياضة والسياسة في إطار واحد.

وانتشرت الصورة بسرعة هائلة على منصة “إكس” خلال ساعات، ووصفت بأنها من اللقطات “التي تكسر الإنترنت” نظراً لثقل الأسماء التي ظهرت فيها ومستوى تأثيرها العالمي.

والتقط كريستيانو رونالدو الصورة التي ظهر فيها إيلون ماسك مالك “إكس” و”تسلا”، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو وزوجة رونالدو جورجينا رودريغيز، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إلى جانب عدد من الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة.

وخلف المجموعة برز أعضاء الفرقة الموسيقية التابعة لمشاة البحرية الأميركية بزيهم الأحمر التقليدي وسط ديكور البيت الأبيض المعروف بفخامته. وتحدث نشطاء عن تقديرات الثروات المجمعة لوجوه هذه الصورة وحدها تجاوزت 700 مليار دولار، وفق أرقام “فوربس” ومصادر مالية أخرى.

وجاءت مشاركة رونالدو ضمن الوفد السعودي بوصفه أحد أبرز النجوم المرتبطين بالدوري السعودي.

وخلال كلمة ترامب في العشاء، أشار إلى رونالدو مازحاً قائلاً إن ابنه بارون، البالغ 19 عاماً، أحد أكبر المعجبين به، وإنه “أصبح يحترم والده أكثر الآن” بعد لقائه بالنجم البرتغالي، ما أثار موجة من الضحك داخل القاعة.

الزيارة حملت أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، إذ شهدت توقيع اتفاقية دفاع استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب حزمة من الصفقات الاستثمارية الضخمة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي. كما حضر المناسبة أكثر من 140 شخصية بارزة، من بينهم رؤساء شركات عالمية مثل أبل وشيفرون، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ما أضفى على الحدث زخماً إضافياً.