أميركا توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت

وطنا اليوم:وافقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار إلى أوكرانيا لتحديث أنظمة صواريخ باتريوت، في حين تواصل موسكو قصف كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت الكونغرس بالصفقة الخاصة بقطع الغيار والتدريب وتحديث صواريخ باتريوت، التي تعتمد عليها أوكرانيا لإسقاط الصواريخ الروسية.

وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903، التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن “الصفقة المقترحة تعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

وستدفع أوكرانيا تكاليف تحديثات منظومات صواريخ باتريوت، بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا التي بلغت حوالى 67 مليار دولار منذ الغزو الروسي.

وعلى الرغم من دعوات ترامب المتكررة إلى إنهاء الحرب، رفضت روسيا وقف إطلاق النار وتواصل هجماتها على أوكرانيا.

ويتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى تركيا في رحلة تهدف إلى إحياء المشاركة الأميركية في الجهود الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي الشهر الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 25 نظام باتريوت إضافيا للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة.

إسبانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو اعتبارًا من الشهر المقبل لدعم المجهود الحربي لكييف في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ فبراير (شباط) 2022.

وأوضح سانشيز في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في مدريد: “أبلغت الرئيس زيلينسكي أن إسبانيا ستخصص الشهر المقبل برنامج دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو”.

وأضاف أن هذه الحزمة ستشمل “معدات دفاعية جديدة بقيمة 300 مليون يورو، ضمن اتفاقنا الأمني” البالغ قيمته مليار يورو سنويًا.

جاءت تصريحات سانشيز عقب مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين، من بينها اتفاقيات لمكافحة “التضليل الإعلامي الروسي”.

وأكد سانشيز، ذو الخلفية اليسارية، دعم بلاده “الكامل والراسخ” لكييف في مواجهة “الإمبريالية الجديدة” التي يمثلها، حسب رأيه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين