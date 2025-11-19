الأردن يدين تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين ويصفها بالعنصرية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات العنصرية التحريضية التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلي المتطرف إيلي كوهين حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية، ومحاولته البائسة للترويج لأوهامٍ لن تنال من الأردن، ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن الممارسات والتصريحات العدوانية التي يطلقها وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعكس واقعها المأزوم، وتبرز رغبة في اختلاق الأزمات وتأجيجها في ظل حالة من الإفلات من العقاب ترسّخت بفعل انتهاكاتها المُمنهَجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.

وشدّد المجالي على أن الدولة الفلسطينية ستتجسد على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني حق تاريخي وقانوني لا تنتقص منه تصريحات لا قيمة ولا أثر قانوني لها من وزير الطاقة الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة.

كما شدّد المجالي على أن الأوهام العبثيّة للمتطرفين الإسرائيليين لن تنال من الأردن، ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولن تتمكّن من تغيير واقع الحكومة الإسرائيلية المنبوذة دوليًّا أو أن تؤثّر في الدعم الدولي المتزايد لحل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بأخذ موقف واضح يدين هذه التصريحات وجميع الإجراءات والتصريحات التحريضية العنصرية الإسرائيلية التي لا مكان لها إلّا في أذهان المتطرفين المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الإقليميين والدوليين.