الحدادين : زيارة ملكية تعيد للصناعة قوتها وللأردنيين فرصهم

وطنا اليوم – قال المحامي اكثم خلف الحذادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبوى الأسبق ، نُثمّن عالياً الزيارة الميدانية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله اليوم إلى عدد من المنشآت الصناعية الوطنية، وهي زيارة تحمل في جوهرها رسالة ملكية ثابتة بأن الاقتصاد القائم على الإنتاج، وتمكين المصانع، وفتح أبواب العمل أمام شبابنا، هو الطريق الأمتن نحو مستقبل أردني أكثر قوة واستقراراً.

وأضاف ، إن جلالته بجولاته يؤكد مرة أخرى أن دعم الصناعة الوطنية ليس خياراً ثانوياً، بل واجب وطني وأساس في بناء دولة حديثة قوامها العمل والابتكار. ومتابعة جلالته الحثيثة لبيئة الاستثمار واستدامة فرص العمل دليل واضح على حرصه بأن يبقى الأردني في صميم الأولويات، وأن تبقى كرامته المعيشية فوق كل اعتبار.

وبين الحدادين ، إن هذه الزيارة الملكية تشحن الثقة، وتعيد التأكيد أن الأردن يمتلك طاقات بشرية تستحق الاستثمار، ومنشآت صناعية قادرة على المنافسة متى ما توفرت لها البيئة الداعمة التي يحرص جلالته على ترسيخها. ونقف خلف قيادة جلالة الملك، داعمين ومؤمنين برؤيته العميقة التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والإنتاج.

وختم الحدادين حديثه بقوله ، حفظ الله جلالة الملك، وسدد خطاه، وجعل زياراته الميدانية مباركة تفتح المزيد من الفرص لأبنائنا وبناتنا في هذا الوطن العزيز .