توقف ضخ المياه من آبار سد الوحدة بسبب كسر في الخط الرئيسي

وطنا اليوم:واجهت عمليات التزويد المائي في مناطق الشمال، الثلاثاء، إرباكا اضطراريا، بعد أن أعلنت شركة مياه اليرموك عن وقف مؤقت للضخ من الآبار المغذية لسد الوحدة، إثر تعرض أحد الخطوط الناقلة الرئيسة لعطل فني مباغت.

وأوضحت الشركة في بيان توضيحي للمشتركين، أن الخلل نتج عن كسر في الأنبوب الرئيس بقطر 12 إنشا، وهو ما استدعى تدخلا فوريا من الفرق الفنية وطواقم الصيانة التي هرعت إلى الموقع لمحاصرة المشكلة والبدء بعمليات الإصلاح واللحام، لضمان عدم هدر كميات من المياه وإعادة الخط للخدمة بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق المصارحة مع المواطنين، لم تخف “اليرموك” أن هذا التوقف القسري قد يلقي بظلاله على برنامج التوزيع، مشيرة إلى احتمالية حدوث تأخير جزئي في وصول المياه للمناطق التي يصادف دورها اليوم، مما يتطلب تفهما من المشتركين لهذا الظرف الطارئ الخارج عن الإرادة.

وأكدت الشركة أن عمليات الضخ ستعود إلى وتيرتها المعتادة فور انتهاء الورشات الفنية من مهامها، حيث سيتم استئناف برنامج التوزيع وفق الجداول المعدة مسبقا لتعويض النقص وتأمين الاحتياجات المائية للمنازل المتضررة من التأخير.