هيئة الاتصالات : الخلل العالمي لا يؤثر على خدمات الاتصالات العامة

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:توضح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الصعوبة التي واجهها مستخدمون في الوصول إلى بعض المنصات والخدمات الرقمية عالمياً تعود إلى خلل تقني لدى شركة Cloudflare، وهي أحد أكبر مزوّدي خدمات الحماية وتوزيع المحتوى على مستوى العالم وتعتمد عليها العديد من المواقع والتطبيقات في معالجة حركة البيانات.
وتؤكد الهيئة أن شبكات الاتصالات والإنترنت تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي أعطال أو انخفاض في جودة الخدمة لدى المشغلين المحليين. كما تشدد الهيئة على أن الخلل المتداول لا يرتبط بالبنية التحتية للاتصالات ولا يؤثر على أي من مكوّناتها، كونه ناتجًا عن مشكلة خارجية في خدمات تعتمد على Cloudflare.
وخلال فترة الخلل العالمي، واصلت الخدمات المحلية، بما فيها المواقع الحكومية والأنظمة البنكية وخدمات الاتصالات, عملها بشكل اعتيادي دون أي تأثير.
وتشير الهيئة إلى أن هذا الحدث يعزز أهمية تطوير قدرات الاستضافة السحابية المحلية والإقليمية لتقليل التأثر بالأعطال التي تقع لدى مزوّدي الخدمات العالميين.
وتؤكد الهيئة للمستخدمين أن قطاع الاتصالات يتمتع باستقرار وموثوقية عالية، وأن ما حدث هو خلل خارجي لدى Cloudflare ولا يعكس أي مشكلة في الشبكات المحلية.


