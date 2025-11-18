الاقتصاد الرقمي : أنظمة الوزارة والأنظمة الحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

وطنا اليوم:أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن أنظمة الوزارة والأنظمة الحكومية المستضافة لديها، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي الذي شهدته بعض المنصات والمواقع الإلكترونية اليوم الثلاثاء.

وكان العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات في العالم، شهدت اليوم الثلاثاء، خللا في خدمة “Cloudflare”، ما أدى إلى مشاكل في الوصول إلى بعض هذه المواقع من قبل المستخدمين.

ووفق موقع “داون ديتكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، كانت منصة “إكس” من أبرز المنصات المتأثرة، حيث أبلغ المستخدمون عن صعوبة في استخدامها.

وتعد خدمة “Cloudflare” من أبرز الخدمات التي تعمل على حماية وتسريع المواقع والتطبيقات على الإنترنت.