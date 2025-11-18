بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاقتصاد الرقمي : أنظمة الوزارة والأنظمة الحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

18 نوفمبر 2025
الاقتصاد الرقمي : أنظمة الوزارة والأنظمة الحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

وطنا اليوم:أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن أنظمة الوزارة والأنظمة الحكومية المستضافة لديها، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي الذي شهدته بعض المنصات والمواقع الإلكترونية اليوم الثلاثاء.
وكان العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات في العالم، شهدت اليوم الثلاثاء، خللا في خدمة “Cloudflare”، ما أدى إلى مشاكل في الوصول إلى بعض هذه المواقع من قبل المستخدمين.
ووفق موقع “داون ديتكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، كانت منصة “إكس” من أبرز المنصات المتأثرة، حيث أبلغ المستخدمون عن صعوبة في استخدامها.
وتعد خدمة “Cloudflare” من أبرز الخدمات التي تعمل على حماية وتسريع المواقع والتطبيقات على الإنترنت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله