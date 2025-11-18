بنك القاهرة عمان
كابيتال بنك شريك بنكي لمعرض ” SMARTECH ” للتكنولوجيا والابتكار للعام الثاني على التوالي

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن رعايته لمعرض وتطبيقات التكنولوجيا الذكية SMARTECH كشريك بنكي للعام الثاني على التوالي، والذي انطلقت فعالياته في المركز الأردني للمعارض الدولية في “مكة مول” بمشاركة واسعة من نحو مئة جهة وشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات عربية ودولية، في حدثٍ يُعدّ الأكبر من نوعه في المملكة والمنطقة.
واستعرض المعرض أحدث التطبيقات والمنتجات والحلول المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يشمل الخدمات المالية والتجارية والسياحة والسفر والتعليم والنقل والإعلام وغيرها من القطاعات التي أصبحت تعتمد على التقنيات الذكية لتسهيل حياة الأفراد وتعزيز كفاءة الأعمال.
وتواجد كابيتال بنك في المعرض من خلال جناح خاص صُمم ليكون نافذة تفاعلية مع الجمهور، حيث تم عرض أحدث الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المبتكرة التي يقدمها البنك، إلى جانب تعريف الزوار بتجربة blink by Capital Bank التي تُعد من أبرز النماذج المصرفية الرقمية في المملكة، والتي تواكب احتياجات شرائح واسعة من العملاء عبر تجربة مصرفية سريعة وسهلة وآمنة.
وأكد كابيتال بنك في بيان صحفي له، أن دعمه ومشاركته في SMARTECH تأتي استمراراً لجهوده في دعم الفعاليات الوطنية التي تعزز الابتكار، وتسهم في نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد منصة مهمة للتعريف بالتطور المتسارع في عالم التكنولوجيا وتطبيقاتها، وإبراز دور الحلول الرقمية في تطوير مختلف القطاعات. ويأتي دعم كابيتال بنك لهذا الحدث للعام الثاني على التوالي تأكيداً على التزامه بالمساهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع أعلى المعايير المصرفية وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع.
ويواصل SMARTECH دوره كملتقى تفاعلي يسهّل وصول الجمهور إلى أحدث الابتكارات في عالم الأجهزة الذكية، والحواسيب، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية، مما يجعله علامة بارزة على خارطة الفعاليات التقنية في الأردن.


