“زارعة الأعيان” تبحث استثمارات صندوق الضمان في القطاع الزراعي

وطنا اليوم:بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مجال الزراعة، ولا سيما التوسع في زراعة البطاطا التصنيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى بدار مجلس الأعيان، بحضور رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، وعضو مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، الدكتور علي الشطي.

وقال العين الزعبي، إن اللجنة تهدف من الاجتماع إلى الاطلاع على المشاريع الزراعية التي ينفذها الصندوق وآفاق تطويرها، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات، وفي مقدمتها توفير مياه الري، كما لفت إلى انعكاس هذه التحديات على الاستثمارات الزراعية.

من جانبه، استعرض الدكتور كناكريه أبرز استثمارات الصندوق في مختلف القطاعات، مبينًا أن الصندوق أنشأ شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي تعمل على زراعة محاصيل استراتيجية متعددة وتنويعها بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي.

بدوره قدم الدكتور الشطي، عرضا للخطة الزراعية للشركة والمحاصيل التي تنتجها بالإضافة الى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة في القطاع الزراعي وتوفير فرص تشغيل نوعية، إلى جانب توجه الشركة لتعزيز تنوع المحاصيل وفق دراسات جدوى اقتصادية وتلبية لاحتياجات السوق خاصة من مدخلات الصناعات الغذائية والدوائية.

وأوصت اللجنة، في ختام الاجتماع، بالذهاب نحو الاستثمار في زراعة محاصيل ذات قيمة عالية ومنها النباتات الطبية والعطرية ضمن خطة زراعية وجدوى اقتصادية.