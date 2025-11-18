“خدمات الأعيان” تتابع واقع الشركات العاملة في قطاع التطبيقات الذكية

وطنا اليوم: تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، ملف الشركات العاملة في قطاع التطبيقات الذكية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور مدير عام هيئة النقل البري المهندس رياض الخرابشة، والأمين العام لوزارة النقل المهندس فارس أبو دية، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور نائل العدوان، إلى جانب مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد ، ومدير إدارة سياسات ريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس عبد القادر البطاينة.

وقال العين الحمارنة إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطط الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم الشركات الوطنية العاملة في قطاع التطبيقات الذكية، ومدى مواءمتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة وتطوير استراتيجية طويلة المدى لقطاع النقل.

وأكد أهمية التشاركية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني، لا سيما مشاريع الربط بين المدن ووسائل النقل الذكية.

وأشار إلى أن قطاع النقل يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومحورًا أساسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن تطويره يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز بيئة الاستثمار.

وناقش الاجتماع، التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لقواعد المنافسة مع الشركات الدولية، وسبل تمكين الشركات الوطنية الرائدة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وتناول آليات تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية، التي تنظّم عمل هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الريادة في المشاريع الاقتصادية لدى المستثمرين الشباب في الأردن.

واستمعت اللجنة إلى ردود شاملة من المسؤولين حول أبرز المعوقات التي قد تشكل تحديًا لاستمرار عمل الشركات الأردنية، مؤكدين أنه قد تم معالجة بعض المعوقات والأنظمة الناظمة للسوق المحلي، وترسيخ مبدأ الشفافية في المنافسة لضمان بيئة استثمارية عادلة ومحفزة.