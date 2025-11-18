أمنية إحدى شركات Beyon راعٍ بلاتيني لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

وطنا اليوم: أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في النسخة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني(C8 2025) ، الذي نُظّم بالتعاون بين شركة “سوفكس الأردن”، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع هوية الشركة المؤسسية الجديدة تحت مظلة “Beyon”، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بضخ استثمارات استراتيجية لدعم التحول الرقمي في الأردن، حيث رصدت الشركة مبلغ 300 مليون دينار لتعزيز البنية الرقمية في الأردن، موفرةً بذلك بنية تحتية متطورة وشراكات عالمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وتهدف أمنية من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز دورها كممكن رئيس للتحول الرقمي، عبر تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الاتصال الذكي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.

واستعرضت “أمنية” خلال المؤتمر، عبر جناحها التفاعلي، تجربة تفاعلية متكاملة للزوار سلطت الضوء على تطبيقات واقعية لحلولها المتقدمة، والتي صممت خصيصاً لتمكين المؤسسات والشركات من تعزيز عملياتها وحماية بياناتها. وركزت الشركة بشكل خاص على حلول التجزئة الذكية (Smart Retail)، وحلول التعليم الذكي(Smart Education) ، بالإضافة إلى أحدث تقنيات الأمن السيبراني.

وضم الجناح مجموعة من الخبراء والمختصين للإجابة عن استفسارات الزوار وتقديم شرح تفصيلي حول كيفية توظيف حلول الاتصال المتقدمة وإنترنت الأشياء، والمنصات الأمنية في بناء بيئة رقمية أكثر ذكاءً وأماناً، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لشركة أمنية، نحو تقديم منظومة رقمية متكاملة تتجاوز مفهوم الاتصال التقليدي.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل الجلاهمة: “شكل معرض ومؤتمر C8 2025 منصة نوعية لاستعراض أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ويأتي حضور أمنية كراعٍ بلاتيني ليؤكد دورها المحوري في تعزيز الابتكار ودعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الذكي. وتنسجم المشاركة مع هوية الشركة الجديدة التي تمثل التطور والموثوقية والقدرة على تقديم حلول متكاملة تُسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر قوة وأماناً.”

وتُعد هذه المشاركة خطوة متقدمة في جهود أمنية، لتوسيع حضورها في المشهد الرقمي الوطني والإقليمي، وترسيخ مكانتها كشريك رئيس في تطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في شتى القطاعات الحيوية داخل المملكة.

-انتهى-

حول أمنية إحدى شركات Beyon

على مدى عشرين عامًا، رسخت أمنية مكانتها كاسمٍ موثوق في قطاع الاتصالات الأردني، مواصلة التطوّر الدائم لمواكبة تطلعات زبائنها واحتياجاتهم المتجددة. واليوم، نبدأ فصلًا جديدًا في رحلتنا مع إطلاق هويتنا الجديدة: “أمنية، إحدى شركات Beyon”.

منذ انضمامها إلى بتلكو عام 2006، ترسخت مكانة أمنية ضمن عائلة مجموعة Beyon، خاصة بعد أن أصبحت بتلكو جزء من المجموعة في عام 2022. واليوم تقود مجموعة Beyon مشهدًا إقليميًا واسعًا من خلال استثماراتها في 17 سوقًا تمتد عبر ثلاث قارات.

هوية أمنية، إحدى شركات Beyon، في حلتها الجديدة، ليست تغييرًا في جوهرنا، بل امتدادٌ طبيعي لمسيرتنا. إنها انعكاس لقوة محلية ترتكز على خبرات عالمية، وتمتلك قدرات أكبر تُمكّننا من خدمة زبائننا بأفضل صورة، وتسريع مسيرة التحول الرقمي في الأردن.

متجذرون في الأردن، مرتكزون على قوة Beyon

منذ دخولنا السوق عام 2005، غيّرنا قواعد اللعبة: كسرنا الاحتكارات، فتحنا أبواب المنافسة، وقدّمنا للأردنيين قيمة حقيقية وخدمات رقمية مبتكرة.

وتبقى أمنية، إحدى شركات Beyon، الشركة التي تعرفونها وتثقون بها متمسكة بالشفافية والابتكار، واضعة عملاءها في صدارة أولوياتها. ما يتغيّر اليوم هو حجم الطموح واتساع الآفاق التي سنستكشفها معًا.